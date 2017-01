REUTERS-Scanpix nuotr.

Stambule per išpuolį naktiniame klube žuvo 39 Naujuosius šventę žmonės

Stambulas, Turkija, sausio 1 d. (AFP-BNS). Stambule per išpuolį naktiniame klube, kuriame buvo sutinkami Naujieji metai, žuvo 39 žmonės, tarp jų – daug užsieniečių, ir tai yra dar vienos Turkiją sukrėtusios skerdynės po kruvinų 2016 metų.

Užpuolikas, kuris, kaip pranešama, buvo su Kalėdų senelio kostiumu, prie įėjimo į „Reina“ – vieną prašmatniausių miesto naktinių klubų – nušovė policininką ir civilį, o tada siautėjo viduje, sekmadienį pranešė turkų pareigūnai.

Turkijos vidaus reikalų ministras Suleymanas Soylu (Suleimanas Soilu) sakė, kad užpuolikas pabėgo ir kad vyksta didelio masto paieška. Ministras išreiškė viltį, kad įtariamasis „greitai bus sučiuptas“.

S.Soylu televizijai sakė, kad 21 aukos tapatybė jau nustatyta ir kad tai 16 užsieniečių bei penki turkai. Dar 69 sužeisti žmonės gydomi ligoninėje.

„Užpuolikas brutaliausiu ir negailestingiausiu būdu taikėsi į nekaltus žmones, kurie tik atėjo čia švęsti Naujųjų metų ir pasilinksminti“, – įvykio vietoje Bosforo sąsiaurio pakrantėje sakė Stambulo gubernatorius Vasipas Sahinas (Vasipas Šachinas).

Daug klube buvusių žmonių apimti panikos puolė į vandenį, pranešė televizija NTV, kuri nurodė, kad vyksta jų gelbėjimo darbai.

Naujienų agentūra „Dogan“ paskelbė, kad buvo du Kalėdų seneliais apsirengę užpuolikai, tačiau tai dar nepatvirtinta.

Televizijos reportažuose buvo matyti klubo lankytojai, tarp jų – vyrai su kostiumais ir moterys su kokteilinėmis suknelėmis, ištikti šoko ir einantys iš klubo.

V.Sahinas sakė, kad ataka prasidėjo sekmadienį 1 val. 15 min. (0 val. 15 min. Lietuvos laiku), šimtams žmonių klube europinėje miesto dalyje, Ortakojaus rajone, sutikus 2017-uosius metus.

„Tai, kas šiandien įvyko, yra teroro ataka“, – sakė gubernatorius.

„Dogan“ pranešė, jog kai kurie liudininkai tvirtino užpuolikus „kalbėjus arabiškai“, o NTV pranešė, kad policijos specialiosios pajėgos vis dar tikrina klubą.

Atsakomybės kol kas niekas neprisiėmė.

Ataka priminė 2015 metų lapkričio skerdynes Paryžiuje, per kurias „Islamo valstybės“ (IS) džihadistai įvairiose vietose šaudė ir sprogdino bombas ir per kurias žuvo 130 žmonių, tarp jų – 90 žmonių koncertų salėje „Bataclan“.

„Žmonės lipo per žmones“

Baiminantis, kad Naujųjų metų sutiktuvės gali tapti ekstremistų taikiniu, nuo Sidnėjaus iki Paryžiaus, nuo Rio de Žaneiro iki Londono buvo sustiprintas saugumas.

Televizijos pranešimuose sakoma, kad Stambule budėjo mažiausiai 17 tūkst. policininkų, kurių kai kurie, kaip Turkijoje įprasta, dirbo su priedanga – persirengę Kalėdų seneliais.

„Vos tik mums įsitaisius, prie durų pasirodė daug dulkių ir dūmų. Nuaidėjo šūviai. Kai pasigirdo tie garsai, daug merginų nualpo, – naujienų agentūrai AFP sakė profesionalus futbolininkas Sefa Boydasas (Sefa Boidašas). – Jie sako, kad žuvo 35-40 žmonių, bet tikriausiai daugiau, nes kai aš ėjau, žmonės lipo per žmones.“

„Dogan“ pranešime sakoma, kad tame elitiniame klube, kuris garsėja dar ir tuo, kad į jį sunku patekti, nes apsaugininkai įleidžia tik geriausiai apsirengusius žmones, atakos metu buvo mažiausiai 700 lankytojų.

Turkijoje būta daug atakų, dėl kurių kaltinami kurdų kovotojai bei IS džihadistai; 2016-aisiais tokių išpuolių buvo daugiau nei bet kuriais kitais metais per visą šalies istoriją.

Gruodžio 10 dieną Stambule 44 žmonės žuvo per dviejų bombų sprogimus po futbolo rungtynių. Atsakomybę už išpuolį prisiėmė „Kurdistano laisvės sakalai“ (TAK), kurie yra laikomi radikalia uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) atšaka.

Birželio mėnesį 47 žmonės žuvo per trijų mirtininkų ataką Stambulo Ataturko (Atatiurko) oro uoste, dėl kurios valdžia kaltina IS.

Vienas įžūliausių išpuolių buvo mažiau nei prieš dvi savaites: ne tarnyboje buvęs policininkas meno galerijoje Ankaroje nužudė Rusijos ambasadorių.

„Tragiška 2017-ųjų pradžia“

„Jokia teroro ataka nesugriaus mūsų vienybės, nesunaikins mūsų brolybės ir nesusilpnins Turkijos veiksmingos kovos su terorizmu“, – „Twitter“ pareiškė teisingumo ministras Bekiras Bozdagas (Bekiras Bozdahas).

Turkijos, kurios gyventojų daugumą sudaro musulmonai, religinių reikalų agentūra „Diyanet“ pasmerkė Naujųjų metų nakties ataką Stambule ir pareiškė, jog tai, kad ji buvo naktiniame klube, „nesiskiria nuo (atakos) turguje ar garbinimo vietoje“.

Turkija dar nėra atsigavusi po liepos mėnesį surengto nesėkmingo perversmo bandymo, dėl kurio vyriausybė kaltina JAV gyvenantį musulmonų dvasininką Fethullah Guleną (Fetchulą Giuleną) ir po kurio valdžia ėmėsi negailestingai šalinti įtariamus jo sekėjus iš valstybinių institucijų.

„Tragiška 2017-ųjų pradžia Stambule“, – „Twitter“ parašė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Baltieji rūmai pasmerkė atakos „barbariškumą“, o Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Nedas Price'as (Nedas Praisas) sakė, jog Vašingtonas dar kartą patvirtino savo paramą NATO sąjungininkei Turkijai „mums drauge pasiryžus stoti prieš visas terorizmo formas ir jas įveikti“.

JAV ambasada perspėjo savo piliečius, kad ekstremistų grupės tęsia „agresyvias pastangas rengti atakas rajonuose, kur gyvena ar dažnai lankosi JAV piliečiai ir emigrantai“.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas), Naujuosius sutikęs Stambule, yra informuotas apie šį išpuolį, nurodė vietos žiniasklaida.

Ši kruvina ataka buvo įvykdyta Turkijos kariuomenei Sirijoje, pasienio rajone, jau keturis mėnesius kariaujant su „IS“ džihadistais ir kurdų kovotojais.

Kaip įprasta Turkijoje, vaizdus iš tragedijos vietos platinti draudžiama.

uzsienis@bns.lt, +370 5 205 8525 – Užsienio naujienų skyrius